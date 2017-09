Man overleden na schietpartij in Spijkenisse

Bij een schietpartij in Spijkenisse is een man overleden. Zijn lichaam werd kort na negen uur donderdagavond door de politie gevonden in zijn auto. Hij was toen zwaargewond maar overleed niet lang daarna. Of er sprake is van een liquidatie, is nog niet bekend.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Niet lang na de schietpartij vond de politie tevens een uitgebrande auto terug in Barendrecht. Deze is mogelijk gebruikt toen de dader probeerde te vluchten. De politie is een grote zoekactie begonnen naar de schutter. Wat het motief was van de dader, is nog niet bekend.

De politie roept mensen op die tips hebben over de gebeurtenissen of de dader in actie hebben gezien om zich te melden.