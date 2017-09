L’Oreal-erfgenaam Liliane Bettencourt overleden

Liliane Bettencourt, de Franse zakenvrouw en erfgenaam van de oprichter van cosmeticaconcern L’Oreal, is woensdagnacht overleden. Dat meldt persbureau AFP op basis van de familie. Bettencourt zou op 21 oktober 95 geworden zijn.

Bettencourt was als erfgename van L’Oreal de rijkste vrouw ter wereld. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schatte het vermogen van Bettencourt in 2013 op 30 miljard dollar. De familie heeft nog steeds 33 procent van het France cosmetica-imperium in handen.

Bettencourt stapte op haar vijftiende in het cosmeticabedrijf dat haar vader oprichtte. In 1950 trouwt ze met de politicus André Bettencourt, die onder meerdere Franse presidenten hoge functies vervulde. Enkele jaren later - in 1957 - erft ze L’Oréal van haar vader en helpt ze actief mee met het uitbouwen van het cosmeticaconcern. In 1963 keurde Bettencourt het goed dat het bedrijf naar de beurs ging.

Het kapitaal dat Bettencourt verwierf met L’Oreal besteedde ze aan diverse goede doelen. In 2010 werd de toen 87-jarige erfgename van het cosmeticaconcern door de politie in Parijs verhoord over mogelijke belastingontduiking en illegale financiering van politieke partijen. Zij zou onder andere de oud-president Nicolas Sarkozy enveloppen met geld hebben gegeven voor zijn campagne in 2007. In dat onderzoek werd Sarkozy in 2013 niet verder vervolgd.

De laatste jaren dementeerde Bettencourt en werd ze onder curatele gesteld door haar familie.