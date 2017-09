Lappartient nieuwe voorzitter wielerbond UCI

De Fransman David Lappartient is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de internationale wielerfederatie UCI. De 44-jarige Lappartient is momenteel voorzitter van de Europese wielerbond. Hij werd tijdens het UCO-congres in het Noorse Bergen met een ruime meerderheid gekozen.

Hij versloeg daarmee de zittende voorzitter uit Engeland, Brian Cookson. Cookson kreeg slechts acht van de 45 stemmen. Cookson was sinds 2013 voorzitter. Onder hem werd geregeld dat een voorzitter maar twee termijnen van vier jaar in functie kan blijven.

Corruptie

Lappartient zei tijdens het congres dat er onder leiding van zijn voorganger te weinig is gedaan aan corruptie binnen de UCI. In de afgelopen jaren zijn meerdere bewindspersonen van het organisatie in verband gebracht met corrupte praktijken. Lappartient wil meer doen tegen dopinggebruik en wil meer media-aandacht voor het vrouwenwielrennen.

Lappartient is de derder Franse president van de UCI. Hij werkt tevens als burgemeester van Sarzeau, een plaats in de Franse provincie Bretagne.