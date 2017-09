‘Landmacht: materieel commando’s versleten’

De uitrusting van de Korps Commandotroepen (KCT) is oud, versleten en daardoor gevaarlijk. Dat blijkt nu ook na een inventarisatie van de landmacht, bericht RTL Nieuws.

In juli kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al met een kritisch rapport over de KCT. Daaruit bleek al dat defensie, inclusief het KCT, al langer met kampt met een gebrek aan materieel. Uit een inventarisatie van de landmacht blijkt nu dat voertuigen, radio’s, wapens, nachtzicht en munitie niet voorradig of kapot zijn.

Door het gebrek aan materieel liggen sommige schietoefeningen al maanden stil en zijn opleidingen voor nieuwe commando’s afgebroken, omdat er geen uitrusting voor handen is om mee te oefenen.

Door het gebrek aan slecht materieel of problemen bij de opleiding sluit Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, niet uit dat er minder commando’s op missie kunnen. “De mensen die op missie gaan, die moeten hun werk wel goed kunnen doen”, aldus Middendorp donderdag bij RTL Nieuws: