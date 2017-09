Dodental op Dominica loopt op naar 15

Het dodental op het Caraïbische eiland Dominica als gevolg van orkaan Maria is opgelopen tot vijftien. Eerder werd nog uitgegaan van zeven doden. Volgens de premier van het eilandstaatje, Roosevelt Skerrit, zijn vooralsnog minstens twintig mensen vermist. Hij omschreef de schade in een interview met het Caraïbische televisiestation ABS als “totale verwoesting” en verwacht dat het dodental nog zal oplopen.

Maria raasde maandagnacht als een categorie-5-orkaan dwars over Dominica en bereikte windsnelheden tot 260 kilometer per uur. Er is geen elektriciteit en stromend water en nagenoeg alle telecommunicatie ligt eruit. Honderden huizen en scholen zijn verwoest. Volgens de premier is het een “wonder” dat het dodental niet opgelopen is tot in de honderden.

‘Alle hulp nodig’

Het vliegveld is door de schade ook niet meer in gebruik. Hulpgoederen kunnen daarom alleen per boot of helikopter aangeleverd worden. Dominica heeft “alle hulp nodig die de wereld kan bieden”, zegt Skerrit.

Voordat de orkaan aan land ging werden daken al van huizen weggeblazen. Scholen en overheidsgebouwen waren gesloten en bewoners waren opgeroepen om te schuilen. Dominica is een voormalige Britse kolonie met ongeveer 72.000 inwoners. In 2015 werd het eilandstaatje getroffen door de tropische storm Erika, waarbij 31 mensen om het leven kwamen.

Het oog van de orkaan bindt zich donderdag ten noorden van de Dominicaanse Republiek. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center worden er nog windsnelheden van 185 kilometer gemeten. Ook Puerto Rico werd woensdag zwaar getroffen door de orkaan. Het Amerikaanse eiland had te kampen met hevige regenval die de straten veranderde in rivieren. Het hele eiland is woensdag zonder stroom komen te zitten.