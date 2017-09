Deal voor goedkope aidsmedicatie in Afrika

Farmaceuten van aidsmedicatie en de Gates-foundation hebben een deal gesloten waardoor op grote schaal medicijnen tegen HIV beschikbaar worden voor inwoners van Afrika. Door de deal kan een aidspatiënt met medicijnen behandeld worden voor 75 dollar per jaar.

Het goede doel van Microsoft-oprichter Bill Gates gaat volgens persbureau Reuters garant staan voor het afnemen van grote hoeveelheden medicijnen. In ruil daarvoor verlagen farmaceuten hun prijzen. De medicijnen worden in ruim negentig ontwikkelingslanden beschikbaar gesteld.

Resistentie

De Gates-foundation koopt alleen een relatief nieuw aidsmedicatie in. Dat medicijn voorkomt dat patiënten op termijn een resistentie tegen de werkzame stof ontwikkelen. Resistentie tegen aidsmedicatie is wereldwijd een groeiend probleem dat met name bij gebruik van een oudere variant voorkomt. Daarnaast moet de afspraak zorgen voor meer investeringen in het fabricageproces van de medicijnen.

Wereldwijd zijn ongeveer 37 miljoen mensen besmet met HIV. Daarvan krijgt nu iets meer dan de helft medicijnen voor de ziekte. De prijs van 75 dollar per jaar is in vergelijking met de prijs in westerse landen laag. In de Verenigde Staten kosten de medicijnen van een aidspatiënt ongeveer 75 euro per dag.