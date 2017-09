Collectors item: sjaaltje Swift-Vitesse

Alsof er niks gebeurd is, zijn de velden van AVV Swift deze donderdagochtend gevuld met scholieren die hun sportles afwerken. Maar er is hier wel iets gebeurd. Woensdagavond schakelde de hoofdklasser uit Amsterdam bekerhouder Vitesse met penalty’s uit. Het grootste succes ooit voor amateurclub Swift.

Een dag na de winst worden de laatste dingen opgeruimd. Ter hoogte van de middenlijn van het hoofdveld in Amsterdam Oud-Zuid staat de steiger nog die gisteren als cameraplatform fungeerde. Vanaf daar werd vastgelegd hoe Swift 120 minuten lang Vitesse op 0-0 hield, hoe Alexander Büttner de eerste penalty van de Arnhemse bekerwinnaar miste en hoe vervolgens alle vijf penalty’s van Swift er wel ingingen.

Teammanager en oud-voorzitter René van Pareren zit op de bescheiden houten tribune naast het veld waar het allemaal gebeurde. Zijn telefoon maakt overuren deze dag. Nog bezig de bekerstunt te verwerken, blikt Van Pareren terug op de wedstrijd. „Na de eerste vijf minuten ben je al blij dat je nog geen doelpunt tegen hebt gekregen. De tijd bleef lopen en we kwamen zelfs de verlenging door.”

Spieken bij Jong Vitesse

Swift mag dan een amateurvereniging zijn, de voorbereiding op de bekerwedstrijd was alles behalve amateuristisch. Trainer Bart Logchies ging afgelopen zondag met zijn staf van vier man bij Jong Vitesse tegen het Utrechtse USV Hercules kijken. Met het idee dat Henk Fraser, de trainer van Vitesse, misschien een B-team zou opstellen tegen Swift. Daarna reden ze door naar Arnhem om Vitesse tegen VVV-Venlo te kijken. „De speelwijze van VVV leverde een gelijkspel op. Op hun manier van spelen hebben we ons strijdplan gebaseerd”, vertelt Logchies.

Vitesse startte ondanks hun zware programma – zondag Ajax uit en donderdag naar OGC Nice – met acht basisspelers. „Het is toch ongelofelijk knap dat je ook in de verlenging nog stand houdt tegen zulke getrainde gasten. En dat met twee keer in de week trainen”, zegt Logchies lachend.

Voor de wedstrijd was een tijdelijke tribune opgebouwd met plek voor 1.500 mensen. Wie geen kaartje had, kon achter het hek rondom het terrein meekijken. Van Pareren: „Toen de vijfde penalty erin ging, kwamen al die 1.500 mensen juichend het veld op.”

Grootste wedstrijd ooit

Door de kantine wordt nog maar een keer een dweil gehaald. Op een paar urinoirs en stapels hekken na, is het terrein al volledig schoongeveegd. Swift heeft een grote groep vrijwilligers, die drie weken hard werkte om alles goed te laten verlopen voor hun grootste wedstrijd ooit. Een van die vrijwilligers, Piet Gooyers, loopt met een wedstrijdsjaaltje om zijn nek rond om alle aanwezigen van koffie te voorzien. Hij haalt geld op voor het team door loten te verkopen en sponsors te zoeken. „Gister hebben we twee voetbalreisjes verloot. Naar Barcelona en Londen, Tottenham Hotspur.” En er waren sjaaltjes te koop, dezelfde als Gooyers trots om zijn nek heeft hangen. „Die gaan we natuurlijk niet bij laten drukken. Het worden collectors items.”

Voor geld hoef je niet bij Swift te komen voetballen, stelt teammanager Van Pareren. „Dat staat ook in ons statuut, dat we spelers niet betalen. We zijn een vrijwilligersclub.” Het geld dat het verder bekeren oplevert, gaat dus naar de club. En indirect ook naar het team, want hoewel ze niet betaald krijgen, kost het team onderhouden wel geld. „Bussen naar uitwedstrijden, kleding en maaltijden voor als die jongens uit hun werk of studie komen.”

Deze donderdagavond weet Swift wie de volgende tegenstander wordt. Na de wedstrijd Putten - PSV wordt geloot voor de tweede bekerronde. Trainer Logchies ziet het liefst een amateurclub, om nog een ronde verder te kunnen komen. „Of een uitwedstrijd naar een grote club. Dat zou ook fantastisch zijn. Dan kunnen alle mensen die nu geholpen hebben mee een stadion in.”