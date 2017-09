Amsterdam trekt miljoen extra uit voor veiligheidsmaatregelen

Amsterdam trekt in 2018 1 miljoen euro extra uit voor veiligheidsmaatregelen op drukke plekken die de kans op een aanslag of de impact daarvan moeten beperken, blijkt uit de Begroting 2018 die wethouder Udo Kock (Financiën, D66) donderdag presenteerde. Om wat voor maatregelen dit precies gaat, is nog onbekend. Kock: „Dit wordt nu onderzocht. Wat er ook uitkomt, geld is nu geen probleem.”

In totaal investeert Amsterdam in 2018 425 miljoen euro, veel investeringen – zoals de 30 miljoen euro voor de aanpak van drukte – waren al vastgesteld in de Voorjaarsnota 2017. Andere extra investeringen gaan naar het lerarentekort (1,5 miljoen) en kunst in de openbare ruimte (1,8 miljoen).

Verder reserveert dit college 30,5 miljoen euro voor de spaarpot om toekomstige loon- en prijsstijgingen binnen de gemeente en van subsidies op te vangen. Kock: „We kiezen voor financiële degelijkheid zodat het volgende college met schoon schip kan beginnen.”