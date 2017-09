Mijn zus woont al al 36 jaar in New York. Net aangekomen op Schiphol wil ze een koffer kopen. „Kan ik betalen met een kredietkaart”, vraagt ze in accentloos Nederlands aan de verkoopster. Deze kijkt haar glazig aan en vraagt: „Wat zegt u?” „Kan ik betalen met een kredietkaart?”, herhaalt mijn zus. „Ik begrijp u niet”, zegt de verkoopster lichtelijk wanhopig. „Of ze kan betalen met een creditcard”, breng ik in. „Ooohhh, ja dat kan.”

