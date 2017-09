Aangifte om rubberkorrels op kunstgrasvelden

Recycling Netwerk, een coalitie van milieu- en natuurorganisaties, heeft aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubbergranulaatkorrels op velden. Sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers zouden strafbaar zijn omdat de buitenste laag van de autobanden zink bevat. Die belandt volgens de organisatie in de bodem en in het grondwater.

Volgens Recycling Netwerk is dit geen goede vorm van recycling. De rubberkorrels zijn gemaakt van gerecyclede autobanden. Het zou “een overtreding van de afvalwetgeving” zijn en leiden tot “grote hoeveelheden zink en diverse andere milieurisico’s”, aldus Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk.

De korrels bevatten 1 procent van het zware metaal zink. Dergelijke zinkwaarden in de bodem zouden strafbaar zijn volgens het Besluit Bodemkwaliteit. Dat besluit betreft echter louter steenachtig materiaal. “Rubbersnippers zijn uiteraard niet steenachtig. Maar de milieuschade is er niet minder om”, aldus Van Duin.

RIVM

Deze zaak gaat over iets anders dan waar de rubbergranulaatkorrels vorig jaar mee in het nieuws kwamen. Toen zwengelden onderzoekers de discussie omtrent het gebruik van rubberkorrels aan omdat die mogelijk kankerverwekkend zijn. Uit onderzoek van het RIVM bleek vervolgens dat het gebruik van granulaat niet gevaarlijk is voor de gezondheid.

In Nederland liggen zo’n 2.000 kunstgrasvelden – die naar schatting van branchekenners voor meer dan 90 procent gevuld met rubbergranulaat – tegenover ongeveer 7.000 natuurgrasmatten. Sinds tv-programma Zembla in oktober vorig jaar een uitzending wijdde aan kunstgraskorrels, is de discussie over de veiligheid ervan opgelaaid. Onderzoeken die uitwijzen dat de korrels veilig zijn, zouden van slechte kwaliteit zijn, luidde toen de kritiek.