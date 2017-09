VNO-NCW: lonen kunnen met 3 procent omhoog

VNO-NCW vindt dat de lonen met gemiddeld 3 procent omhoog kunnen. Dat heeft Hans de Boer, de voorzitter van de belangenbehartigers voor werkgevers in Den Haag, woensdagochtend gezegd op NPO Radio 1. “Je doet er altijd goed aan als je de loonontwikkeling in de pas laat lopen met die van de economische groei, zo’n procent of 3, door de bank genomen”, zei De Boer.

Dat komt in de buurt van de looneis van 3,5 procent van FNV. De grootste vakbond van Nederland liet dinsdag weten dat het inzet op een minimale loonsverhoging van 3,5 procent en tot 5 procent voor mensen met een laag inkomen. De Boer houdt een slag om de arm over de stijging van het percentage: “Er zijn altijd bedrijven die het moeilijk hebben en daar moet je dat niet doen. De ene sector kan meer hebben dan de andere. Dus dat moeten mijn sectoren en de bonden ook op sectorniveau met elkaar uitpraten.”

Ook demissionair minister-president Mark Rutte zei begin deze week dat de lonen omhoog kunnen, zodat meer mensen meeprofiteren van de economische groei. Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank, pleitte in 2016 al voor verhoging van de lonen.

Of de contractlonen daadwerkelijk met 3 of 3,5 procent zullen stijgen, is de vraag. Volgens AWVN, de werkgeversvereniging die adviseert op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zal de loonstijging doorzetten, maar met hoeveel weet de organisatie niet. “Een groei van meer dan 2 procent zou historisch zijn”, zegt een woordvoerder. De loonsverhoging in 2017 ligt op 1,65 procent. “Als een werkgever het loon met 1 procent verhoogt, dan stijgen de loonkosten misschien wel met 2 procent. Dus het hangt heel erg af per sector hoe de lonen zullen stijgen.”