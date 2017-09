Tot 27 maanden geëist tegen Weiner voor sexting

Tegen het voormalige Congreslid Anthony Weiner is woensdag een celstraf van 21 tot 27 maanden geëist voor het sturen van seksueel getinte berichten naar een 15-jarig meisje. Volgens de Amerikaanse aanklager was het zogeheten sexting ongepast voor een volwassen volksvertegenwoordiger en vader, meldt Reuters.

De 53-jarige Democraat vroeg “opzettelijk en bewust een 15-jarig meisje om haar lichaam te laten zien en seksuele handelingen voor hem te verrichten”. Daarom is een celstraf volgens de aanklager gepast. Weiner stuurde het meisje onder meer per telefoon foto’s van zijn erectie in zijn onderbroek. Eerder dit jaar had de Amerikaanse ex-politicus al schuld bekend.

Het schandaal speelde ook een belangrijke rol tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar. Tijdens het onderzoek naar Weiner werden er e-mails op zijn laptop gevonden van zijn vrouw Huma Abedin, die inmiddels van Weiner gescheiden is. Abedin was een belangrijke assistent van presidentskandidaat Hillary Clinton.

De FBI besloot vervolgens vlak voor de verkiezingen een onderzoek naar Clinton te heropenen. De Democratische presidentskandidaat stond gedurende de campagne in het middelpunt van een e-mailschandaal. Uit dat onderzoek kwam vervolgens geen nieuwe belastende informatie, maar het zorgde wel voor slechte publiciteit.

Niet het eerste schandaal

Het was niet het enige schandaal waarbij Weiner betrokken was. In 2011 moest hij aftreden als Congreslid omdat hij seksueel getinte foto’s naar verschillende vrouwen had gestuurd. In 2013 moest hij zijn campagne om burgemeester van New York te worden, staken vanwege een volgend sexting-schandaal.