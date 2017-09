Tom Dumoulin wereldkampioen tijdrijden

Tom Dumoulin is in het Noorse Bergen wereldkampioen tijdrijden geworden. Dumoulin gold vooraf als favoriet voor de regenboogtrui. Hij is de eerste Nederlandse wereldkampioen tijdrijden ooit bij de mannen. Eerder, in 2014, won hij brons.

Dumoulin (26) won met gemak. Het verschil met de nummer twee, de Sloveen Primoz Roglic, bedroeg 57 seconden. De Brit Chris Froome won brons. Het parcours in Bergen was 31 kilometer lang en had een aankomst op Mount Fløyen, wat een klim inhield van 3.400 meter met een stijging van 9,1 procent.

“What the fuck?“, reageerde een gelukkige Dumoulin na afloop tegenover de NOS.

“Ik had zo’n goede dag. Geweldig. Ik moest super rustig door de bochten gaan, want het was glad door de regen. Bij elke bocht voelde ik mijn achterwiel glijden. Maar alle andere favorieten hadden gelukkig met hetzelfde te maken.”

Geen fietswissel

Vooraf was de vraag of Dumoulin tijdens de rit van fiets zou wisselen - iets wat bij veel renners speelde, op weg naar het hoogtepunt van het parcours kunnen namelijk kostbare seconden worden gewonnen door van fiets te wisselen.

Voor de camera’s van de NOS zei Dumoulin dinsdag besloten te hebben toch niet van fiets te gaan wisselen. “Mijn ploeg zei: doe maar wel. Maar vrijdag, toen ik de klim al een keer deed, twijfelde ik. Maandag op dinsdag kon ik er niet van slapen, dus ik dacht: dit moet ik maar niet doen. Dat was een goede beslissing.”

Van Vleuten kampioen tijdrijden bij de vrouwen

Dinsdag veroverde Annemiek van Vleuten (34) ook al de wereldtitel tijdrijden voor vrouwen. Anna van der Breggen won zilver.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht werd gemeld dat Tom Dumoulin de eerste Nederlandse kampioen tijdrijden ooit was. Hij is de eerste mannelijke kampioen tijdrijden ooit.