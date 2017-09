Vitesse in eerste bekerronde uitgeschakeld door AVV Swift

Vitesse, dat vorig jaar nog de KNVB-beker won, is in de eerste ronde van het toernooi uitgeschakeld door de amateurs van AVV Swift. Vitesse werd in Amsterdam verslagen door de zaterdagse hoofdklasser na strafschoppen: 5-3. Swift benutte alle penalties. Na 90 minuten was het 0-0.

De KNVB-beker vorig seizoen was de eerste prijs van de club uit Arnhem in zijn 125-jarige geschiedenis. In de Rotterdamse Kuip, waar de finale traditioneel gespeeld wordt, won het met 0-2 van AZ.

Na de winnende penalty renden verschillende toeschouwers op het uitverkocht complex van AVV Swift het veld op. In de competitie wacht de club nog op de eerste zege na drie gelijke spelen, meldt ANP.

Ajax wint van Scheveningen

Ajax won woensdag met 5-1 van Scheveningen, de nummer zeventien uit de derde divisie zaterdag. Kasper Dolberg scoorde drie keer en leverde een assist.