Tata-werknemers ongerust: ‘Het bedrijf wordt verkwanseld’

Moedeloos en gefrustreerd. Zo voelden veel Tata Steel-werknemers zich woensdagochtend. Ze werden wakker met het nieuws dat er bij hun staalbedrijf 2.000 banen dreigen te verdwijnen door een voorgenomen fusie met de Duitse concurrent ThyssenKrupp.

De meeste medewerkers durven niet met journalisten te praten, aan de poort van het grote, hermetisch afgesloten industrieterrein, uit angst dat ze zelf als eerste ontslagen worden. „Het bedrijf wordt verkwanseld”, zegt een verladingmedewerker die alleen anoniem durft te praten. „Nu willen ze er zoveel mensen uitgooien. Maar de top heeft in april nog een bonus van anderhalf jaarsalaris meegekregen. Dat prikt mij.”

De ondernemingsraad en vakbond FNV zetten hun hakken in het zand. „Wij zijn er helemaal niet van overtuigd dat dit een goede deal is”, zegt Frits van Wieringen, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. „Dit is gebaseerd op het achterhaalde McKinsey-idee dat een groter bedrijf altijd beter is. Wij willen eerst horen waar deze plannen op gebaseerd zijn.”

De FNV, waar bijna de helft van het personeel bij aangesloten is, dreigt met acties. „Er mogen in ieder geval geen gedwongen ontslagen vallen”, zegt Aad in ’t Veld, bestuurder van FNV Metaal, in zijn kantoor vlak naast de ingang van Tata Steel. „Als onze onderhandelingen daarover vastlopen, gaan we actie voeren.” Van ’t Veld vertelt dat er recent nog met de directie is afgesproken dat het personeel een baangarantie heeft tot 2022.

Joost Groen (witte helm, geel-blauwe jas) werkt als procesoperator: van ijzererts maakt hij ruw ijzer. Hij kan niet geloven dat er op zijn afdeling, bij de productie, mensen weg zouden moeten. „Ik word steeds gebeld om extra dagen te komen werken, er zijn net acht nieuwe mensen aangenomen, en dan zouden ze nu weer mensen willen ontslaan? Er moet toch gewoon productie gedraaid worden?”

‘Aanblijfbonus’ topmanagers zet kwaad bloed

De top van Tata Steel Nederland verwacht inderdaad dat er niet zozeer functies zullen vervallen in de productie, maar vooral op het hoofdkantoor: ICT’ers, de personeelsafdeling en de in- en verkoop. Maar ook dat wordt lastig, zegt Van Wieringen van de ondernemingsraad. Op het hoofdkantoor zijn de laatste jaren veel jonge, hoogopgeleide mensen komen werken. Dan kun je moeilijk saneren zonder dat er gedwongen ontslagen vallen. Van Wieringen: „Ik ben erg benieuwd hoe ze dat willen doen.”

Veel medewerkers brengen de ‘aanblijfbonus’ ter sprake die tientallen topmanagers eerder dit jaar hebben gekregen. „Ze kregen anderhalf jaarsalaris mee zodat ze zouden blijven”, zegt Van Wieringen. „Dat heeft hier veel kwaad bloed gezet. Procesoperator Groen zegt één ding zeker te weten: „Als er straks ontslagen vallen, hoeven die managers in elk geval niet op te rotten.”

Aan het begin van de middag komt Stephan Bakkum, technisch ondersteuner, op zijn fiets de poort uit rijden. Hij maakt zich niet druk, zegt hij. „In de vijftien jaar dat ik hier werk heb ik al de nodige ontslagrondes meegemaakt, die ik allemaal heb overleefd. Je bent nergens meer zeker van een baan tegenwoordig. Ik ben allang blij dat we de crisis zijn doorgekomen.”