Tata en ThyssenKrupp zetten stap richting fusie

De Duitse technologiereus ThyssenKrupp wil samengaan met Tata Steel, het Indiase moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in Almere. De bedrijven maakten woensdag bekend dat ze een intentieverklaring hebben ondertekend voor het samengaan van hun staalactiviteiten in Europa. Door de fusie gaan waarschijnlijk vierduizend banen verdwijnen, waarvan de helft in IJmuiden.

Het hoofdkantoor van het fusiebedrijf moet in Nederland komen. ThyssenKrupp Tata Steel, zoals de joint venture gaat heten, zou het op één na grootste staalconcern van Europa worden, achter het Luxemburgse ArcelorMittal. De bedrijven verwachten samen een jaaromzet van 15 miljard euro te behalen. Samen hebben ThyssenKrupp en Tata 48.000 werknemers.

De twee staalproducenten overleggen al ruim een jaar met elkaar over een fusie. De Europese tak van Tata Steel was aanvankelijk van plan zich te ontdoen van zijn Britse fabrieken, die bekend staan als oud en inefficiënt. Alleen de fabriek in IJmuiden zou dan overblijven, en vervolgens samengaan met ThyssenKrupp. De verkoop van de Britse divisie werd door de Brexit onzeker.

In het samenwerkingsverband krijgen Tata en ThyssenKrupp allebei een even groot belang. In juli lekte via de Duitse media nog uit dat ThyssenKrupp in plaats van een 50/50-deal uit zou zijn op een minderheidsbelang. Dat leidde tot protesten bij de werknemers van het Duitse concern, die vrezen dat ze in zo’n geval minder in te brengen hebben.

Acties

Het personeel van ThyssenKrupp is sowieso niet blij met de op handen zijnde fusie. Dat heeft alles te maken met de in totaal vierduizend banen die dan verloren zouden gaan - tweeduizend op kantoor, tweeduizend op de werkvloer. De helft van de ontslagen moet gaan vallen bij ThyssenKrupp. Voor vrijdag heeft de Duitse vakbond IG Metall grote acties aangekondigd.

Tata Steel en ThyssenKrupp gaan nu verder uitzoeken hoe de fusie precies in zijn werk zal gaan. Eind 2018, als ook de mededingingsautoriteiten naar de deal hebben gekeken, moet de samensmelting definitief beklonken zijn.