Studenten Vindicat niet vervolgd

De Groningse studenten van de vereniging Vindicat die begin september ‘een ravage aangerichtten’ in een sushi-restaurant, worden niet vervolgd, meldt RTV Noord woensdag.

De eigenaar van restaurant Sushi Mall heeft geen aangifte gedaan en politie-onderzoek gaf geen reden tot strafrechtelijke vervolging.

Bestuursbeurzen ingetrokken

Een groep leden van Vindicat richtte vernielingen aan het restaurant vlakbij het Groningse Sontplein, meldde stadsblog Sikkom. Volgens Sikkom werd er in restaurant Sushi Mall “geplunderd, gegooid met glazen en werden er gordijnrails gesloopt”. Het blog baseerde zich op ooggetuigen.

Het restaurant zou het incident tegen Sikkom bevestigd hebben en ook de oud-rector van Vindicat gaf tegenover RTV Noord toe dat inderdaad een grote groep Vindicaters in het Sushi-restaurant aanwezig was.

Het is niet de eerste keer dat Vindicat in opspraak is. Zo kwam er een lijst naar buiten van vrouwelijke leden die ‘hete herten’ werden genoemd, en liep een aspirant-lid hersenletsel op nadat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan.

Naar aanleiding van de misstanden werd er een commissie ingesteld die onderzoek deed naar de interne cultuur van de vereniging. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool kondigden vorige week aan aan de bestuursbeurzen van Vindicat voorlopig in te trekken.