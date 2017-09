Invallen en arrestaties bij Catalaanse ministeries

De Spaanse politie heeft woensdagmorgen in Barcelona twaalf Catalaanse regeringsfunctionarissen opgepakt, onder wie Josep Maria Jové, de tweede man van het ministerie van Financiën. Dat melden Spaanse media. De Spaanse regering probeert te verhinderen dat Catalonië op 1 oktober een referendum houdt voor onafhankelijkheid.

De arrestaties vonden plaats tijdens een serie invallen bij de Catalaanse ministeries van onder meer Financiën, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. De politie is al enkele dagen bezig met dergelijke doorzoekingen. Dinsdag namen agenten 45.000 brieven in beslag die de Catalanen naar burgers wilden sturen om hen van het referendum op de hoogte te stellen.

Illegaal

Omdat de roep om onafhankelijkheid in Catalonië de laatste jaren groter wordt, kondigde de Catalaanse president Carles Puigdemont in juni een referendum aan. De Spaanse regering beschouwt de Catalaanse pogingen los te komen van Spanje als illegaal.

Madrid zette de afgelopen jaren al achttien keer een streep door een verzoek uit Catalonië om een volksraadpleging te organiseren. Bij een onofficiëel referendum in 2014 was ruim 80 procent van de stemmers vóór uittreding. Die uitslag was waarschijnlijk vertekend, doordat de meeste tegenstanders niet de moeite namen hun stem uit te brengen.

Nu de Catalaanse regering het referendum op 1 oktober doorzet, probeert Spanje er alles aan te doen om de stemming tegen te houden. Dat terwijl uit peilingen blijkt dat veruit de meeste Catalanen het een goed idee vinden dat er een referendum komt. De Spaanse overheid verbood bijeenkomsten over het referendum buiten Catalonië, haalde websites uit de lucht en vervolgt enkele honderden burgemeesters die het referendum steunen.