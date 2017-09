Rechter vernietigt contract Garrix en platenmaatschappij

Dj Martin Garrix heeft een overwinning geboekt in een slepend conflict met zijn platenmaatschappij Spinnin’ Records . De rechtbank in Lelystad oordeelde woensdag dat het contract tussen Garrix en Spinnin’ ontbonden moet worden, zoals Garrix had geëist. De artiest krijgt ook de rechten op zijn nummers terug.

Garrix (21) wilde van zijn platencontract af omdat hij vindt dat Spinnin’-baas Eelko van Kooten hem heeft misleid bij het tekenen van de deal in 2012. De destijds zestienjarige dj kon het contract alleen krijgen als hij tegelijk ook een overeenkomst zou sluiten om zich te laten managen door Music All Stars (MAS), het managementkantoor van Van Kooten. Garrix zegt dat hij ook gedwongen was de rechten op zijn muziek af te staan aan Spinnin’.

Royalties

Het was Scooter Braun, de manager van onder meer Justin Bieber en Ariana Grande, die Garrix in 2015 influisterde dat zijn overeenkomst met Spinnin’ erg onvoordelig voor hem was. Op aanraden van Brown wist Garrix zijn percentage van de royalties omhoog te onderhandelen van 30 naar 50 procent. Maar toen Van Kooten Garrix de muziekrechten niet wilde teruggeven, stapte de dj naar de rechter. Hij eiste de rechten op en wilde dat zijn contracten met Spinnin’ en MAS werden vernietigd.

Garrix brak in 2013 wereldwijd door met het nummer Animals. Het is op YouTube inmiddels meer dan 1 miljard keer bekeken.

De rechter heeft Garrix nu op beide punten zijn zin gegeven. Hij vond dat de artiest een oneerlijke positie had toen hij in 2013 met Spinnin’ onderhandelde over verlenging van zijn oorspronkelijke platendeal. Van Kooten was immers tegelijk directeur van het platenlabel en van managementbureau MAS. Daardoor onderhandelde Van Kooten feitelijk met zichzelf. Belangenverstrengeling, volgens de rechter. MAS had een onafhankelijke persoon moeten inroepen om Garrix bij te staan tijdens de onderhandelingen met Spinnin’.

Over de forse schadeclaims die beide partijen eisten, deed de rechter nog geen uitspraak. Spinnin’ en MAS wilden 6,4 miljoen euro hebben van Garrix wegens contractbreuk, terwijl de dj andersom om een vergoeding van meer dan 4,3 miljoen euro vroeg. De rechter wil dat de partijen hun geëiste bedragen eerst hard maken. Hij raadde hen bovendien aan tot een schikking te komen.