‘Crisiscommunicatie Caraïbisch NL niet op orde’

De eilanden Saba, Sint-Eustatius en Bonaire hebben hun crisiscommunicatie niet op orde. In het geval van een ramp kan de informatieuitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en lokale besturen niet worden gegarandeerd, waardoor het risico op slachtoffers en letsel toeneemt. Dat staat in een rapport dat demissionair minister van Justitie Stef Blok (VVD) woensdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Het onderzoek, dat viel onder de verantwoordelijkheid van het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid, was al voor orkaan Irma afgerond. De storm raasde eerder deze maand over de Bovenwindse Eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten. De orkaan liet veel verwoesting achter. Hoewel onder normale omstandigheden de communicatie op het eiland voldoet, is deze in tijden van crisis - “als snelheid van handen geboden is” - niet op orde, aldus het rapport.

Zo verloopt de communicatie tussen hulpdiensten en lokale besturen via mobiele telefonie van commerciële partijen, wat het kwetsbaar maakt. Toen orkaan Irma over de Bovenwindse Eilanden trok, viel de telefoonverbinding op sommige plekken weg. “Communicatie met de buitenwereld”, schrijven de opstellers van het rapport, is “vanwege het gering aantal satelliettelefoons bijzonder kritisch”.

Aanbevelingen

Tijdens een ramp of crisissituatie zijn onder andere ook de orkaanbestendigheid van masten en verouderde apparatuur problematisch, aldus de onderzoekers.

In de publicatie staat een aantal aanbevelingen. Zo zou het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid moeten onderzoeken of een NL-Alert voor Caraïbisch Nederland een waardevolle aanvulling zou zijn. Het NL-Alert is een alarm dat de politie als tekstbericht kan sturen naar mobiele telefoons in het geval van een ramp.

Het rapport spoort minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) en de gezaghebbers van de eilanden aan de komende tijd te gaan overleggen over de aanpak.