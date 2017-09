Precies 32 jaar later weer een grote klap

,,We hebben luchtkokers nodig! We moeten de kinderen eten kunnen geven.” „Wie heeft er een accu?” Reddingswerkers roepen dinsdag de hulp in van omstanders nu ze tientallen kinderen pogen te bereiken die nog vastzitten onder het puin van een school in Mexico-Stad. Het Colegio Enrique Rébsamen is ingestort na een aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter. De seismische schok trof Mexico dinsdag rond kwart over één ’s middags, met een voorlopig dodental van ruim 200 tot gevolg.

Bij de school wachten ouders de hele avond op nieuws, beschrijft de krant Reforma. Als een kind levend gered is, wordt zijn naam met een megafoon omgeroepen. Zoals even na half tien als wordt gemeld dat „Sergio Hérnandez leeft!”. Gevolgd door het heuglijke nieuws dat ook Myriam Gutiérrez gered is. De omstanders applaudisseren, zij het kort. Vanonder het puin zijn namelijk ook al dertig doden geborgen, onder wie 26 kinderen. Zeker 38 mensen worden nog vermist.

Reddingswerkers doen mee aan de ceremonie waarbij de vlag halfstok wordt gehangen.

Foto Jose Mendez/EPA Voertuigen zijn beschadigd door de aardbeving.

Foto Alejandro Cruz/EPA Duizenden mensen staan op straat na de aardbeving.

Foto Sáshenka Gutiérrez/EPA

Mexico-Stad wordt deze dinsdag opgeschud, precies 32 jaar na de verwoestende aardbeving van 19 september 1985, waarbij naar schatting 35.000 doden vielen. Na die grote klap tuigde de metropool van ruim 20 miljoen inwoners een veelgeprezen Seismisch Alarm Systeem (SAS) op. Sensoren registeren sinds 1991 schokken tijdig en laten automatische alarmen afgaan, opdat mensen een veilig heenkomen kunnen zoeken. Schoolkinderen worden met liedjes gedrild in snel evacueren. In gebouwen wijzen bordjes overal de nooduitgang.

In verschillende steden zijn meerdere gebouwen ingestort. Het is de tweede zware aardbeving in Mexico deze maand.

De datum wordt in veel deelstaten jaarlijks aangegrepen voor ontruimingsoefeningen, die tegelijkertijd een herdenking zijn. Maar dit jaar is dat anders. Nog geen twee weken geleden zijn de zuidelijke staten Oaxaca en Chiapas al getroffen door een zware schok (van 8.1), waarbij bijna honderd doden vallen. Vijf deelstaten laten uit solidariteit deze 19de september de alarmbellen zwijgen. In Mexico-Stad gaat de oefening wel gewoon door. Om elf uur ochtends stromen de straten vol met mensen die een SAS-alarm hebben horen afgaan.

Maar als ruim twee uur later de echte beving volgt, klinkt het alarm juist niet. Het epicentrum ligt – anders dan bij het gros van de schokken – namelijk niet aan de kust, maar in het binnenland, in de naburige deelstaat Puebla. De schok, die acht kilometer per seconde aflegt, heeft de hoofdstad al bereikt, voordat het alarm kan afgaan. Ook in de deelstaten Morelos, Puebla en Guerrero is de schade groot. „In verschillende wijken is geen elektriciteit, er zijn gebouwen ingestort en meerdere doden gevallen”, meldt schrijfster Aura Xilonen uit Puebla in een appje.

President Enrique Peña Nieto is dinsdag juist op bezoek bij de getroffenen van de beving in Oaxaca, als de aarde opnieuw schudt. Geflankeerd door militaire bevelhebbers spreekt hij de Mexicanen enkele uren later toe. „Om de hulpdiensten goed hun werk te blijven doen, roep ik u op binnen te blijven als uw huizen na de beving nog veilig zijn.” Eenmaal terug in Mexico-Stad bezoekt ook hij ’s nachts het ingestorte Colegio Rébsamen.