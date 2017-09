Bij de glasbak in het dorp staan twee vrouwen met een kartonnen doos met lege wijnflessen. Dames op leeftijd, grijs haar, keurig verzorgd, beiden in een blauw mantelpakje met parelketting. Het zonnetje schijnt, alle tijd. Het was een mooie avond geweest.

Zegt de een: „Wist je dat de hoeveelheid plastic afval in de Stille Oceaan zo groot is als het landoppervlak van Frankrijk?”

De ander: „Maar bedoel je dan met of zonder Corsica?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl