Oog orkaan Maria trekt over Puerto Rico

Orkaan Maria raast woensdag over het Amerikaanse eiland Puerto Rico en veroorzaakt veel schade. Het is een van de meest krachtige stormen op het eiland ooit. Inmiddels heeft Maria al minstens negen mensen het leven gekost in de Caraïben, meldt AP.

De categorie-4-orkaan vroeg in de loop van de ochtend (lokale tijd) aan de zuidoostelijke kust van Puerto Rico. Er werden windsnelheden van zo’n 250 kilometer per uur gemeten.

Het oog trekt op het moment zo’n 25 kilometer ten oosten van de hoofdstad van het eiland San Juan. Later raast Maria verder richting de Bahama’s.

Op Puerto Rico zijn meerdere daken weggeblazen, ramen gesprongen. Ook werden deuren uit hun scharnieren gerukt. 90 procent van het eiland is volgens gouverneur Ricardo Rossello zonder stroom komen te zitten, schrijft Reuters.

De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk. Ook is het niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen op Puerto Rico. Door de zware regenval van meer dan vijftig centimeter heeft het eiland verder last van zware overstromingen.

Dominica zwaar getroffen

Vooral Dominica werd eerder deze week zwaar getroffen door orkaan Maria. Daar staat het dodental vooralsnog op zeven. Twee andere doden vielen op het Franse eiland Guadeloupe.