Miranda vindt dat ze alles goed kan

Miranda Sings. 21 sept, Rai, Amsterdam.

Miranda Sings weet het zeker: ze is de beste zangeres op aarde en niemand is mooier, leuker en slimmer dan zij. Het narcistische personage is geïnspireerd op de arrogante klasgenootjes tijdens haar zangopleiding. Tegen persbureau AP zei Colleen Ballinger, de actrice die Miranda Sings speelt: „YouTube bestond net en mijn klasgenoten sloten zich geregeld op in hun slaapkamer om zichzelf daar achter de webcam te filmen. Ik vond dat maar raar.”

Het typetje Miranda Sings, dat op YouTube 8,1 miljoen volgers heeft, treedt donderdag op in de RAI in Amsterdam. Ze werd gecreëerd als grap maar is inmiddels een tieneridool. Ballinger speelde Miranda tien jaar geleden aanvankelijk om haar vrienden aan het lachen te maken. Toen de actrice een van die acts filmde en op YouTube zette, ging ze viral.

Die video, uit 2009, lijkt op een auditie van de eerste Idols-kandidaten. Een meisje genaamd Miranda zingt ‘I’m dreaming of a white Christmas’, vliegt alle kanten op met haar stem, maar blijft overtuigd van haar eigen kunnen. De video roept plaatsvervangende schaamte op – en daardoor ook de slappe lach.

„Mensen dachten dat Miranda echt was en vonden het leuk om haar belachelijk te maken”, aldus Ballinger in een ander interview. „Ik kreeg ook veel haatreacties. Die ging ik gebruiken.” Ze dikte eigenschappen aan waar het publiek zich aan ergerde. „Ze zeiden: ‘Ik hou niet van je lippenstift’ en dus smeerde ik die extra dik op.” Ze ging ook expres slechter zingen.

Knalrood

Inmiddels is Miranda Sings uitgegroeid tot een jonge vrouw die knalrode lippenstift ook om haar lippen heen smeert, haar losse haar kinderachtig met twee speldjes vastklikt, roze glittershirts met panterleggings draagt, in elke video minstens een keer boert, altijd vals zingt of vreemd danst maar bovenal zichzelf adoreert en anderen afbrandt.

Vooral meiden tussen de 12 en 25 zijn fan van haar. Ballinger heeft wel een verklaring voor het succes van Miranda, vertelt ze in interviews. „Het is inspirerend om naar een vrouw te kijken die zich niets aantrekt van wat mensen van haar vinden. Ik probeer mijn kijkers mee te geven dat je zo gek mag zijn als je zelf wilt. Ik ben vroeger gepest en had gewild dat iemand dat tegen mij had gezegd.”

Precies om die reden is Marloes Arts (18) sinds twee jaar groot fan. Ze kijkt elke week uit naar de vlogs van Miranda en gaat donderdag naar de theatershow in de RAI in Amsterdam. „Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf. Ik vraag me vaak af wat mijn talent is. Miranda niet. Zij vindt dat ze alles goed kan. Daar word ik vrolijk van.”

Twee jaar geleden kwam Colleen Ballinger voor het eerst naar Nederland als Miranda Sings. Ze trad op in de Meervaart in Amsterdam waar ze voornamelijk musicalliedjes zong en rare dansjes opvoerde, maar ook wat fans op het podium vroeg. De Nederlandse YouTuber Bradley Braafhart (22) werd ook door haar naar voren gehaald. „Ik ging zogenaamd met haar op date en tijdens die date moest ik uit een chipszak eten die ze in haar joggingbroek had gestopt. Ik greep dus als het ware in haar kruis. Flauw, maar wel grappig.”

Obsessie

Naast de theatershow heeft Miranda Sings sinds vorig jaar een Netflix-serie met de titel Haters back off. De serie laat zien hoe de absurdistische Miranda geobsedeerd is door bekendheid, over iedereen heen walst en haar familie meetrekt in haar hang naar roem. De serie sloeg zo goed aan dat in oktober het tweede seizoen uitkomt. Ballinger, in een interview: „Ik ben nog steeds dat ‘internetmeisje’ voor de mainstreammedia. Met deze serie voelt het alsof ik een stap zet.”

Door de gegroeide populariteit van Miranda Sings werd ook Colleen Ballinger een bekendheid. De Amerikaanse heeft nu twee andere YouTube-kanalen waaronder een kanaal met video’s over haar dagelijkse leven. Haar sprookjesbruiloft met YouTuber Joshua David Evans op het strand zette ze online, er werd 14,1 miljoen keer naar gekeken. Toen de twee gingen scheiden, kondigden ze dat allebei huilend aan in een vlog.

De vlogs van Ballinger zijn soms zo persoonlijk dat het schuurt met haar drijfveer om satire te maken over een narcistische persoonlijkheid. In het openbaar heeft ze die stap verdedigd. „Ik verdien nu inderdaad mijn brood met praten tegen een camera terwijl ik dat fenomeen vroeger zo raar vond. Maar ik ben verliefd geworden op internet. Als artiest heb je zo’n fijne interactie met je publiek op YouTube. Tegelijkertijd heb ik ook mijn eigen bruiloftsvideo door Miranda af laten kraken in een video. Ik hou van zelfspot.”

Fans waarderen haar eerlijkheid. Nazia Zijlstra (18) kijkt al sinds haar twaalfde naar de vlogs van Ballinger. „Colleen doet zichzelf niet anders voor dan ze is. Ze deelde ook de momenten waarop ze bij theaters langsging om haar show te verkopen en werd afgewezen. Ze is niet fake.”

De vlogs van Ballinger groeien snel in populariteit. Veel geïnterviewde fans kijken liever naar Ballinger dan naar haar karakter Miranda. Na vier video’s kan het zijn dat je het als kijker wel hebt gezien. Miranda vindt alles stom behalve zichzelf, heeft daardoor weinig verschillende emoties en is voorspelbaar.

Braafhart haakte af, hij is donderdag ook niet bij de theatershow in de RAI. „Miranda was jaren geleden spannender toen ik dacht dat het werkelijk iemand was zonder talent die zichzelf fantastisch vond.” Ballinger snapt dat wel. „De Miranda van vroeger was wat geloofwaardiger. Nu is ze vaak over de top. Maar veel fans houden op die manier van haar. Ik doe het voor hen.”