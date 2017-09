Meer arrestaties na aanslag Londense metro

De Londense politie heeft nog twee verdachten gearresteerd in verband met de aanslag in de Londense metro, waarbij dertig mensen gewond raakten. Het gaat om een man van 48 en een man van 30.

Het tweetal werd woensdagochtend gearresteerd in Newport, de derde stad van Wales. Dinsdagavond werd op een ander adres in dezelfde stad een 25-jarige man opgepakt. In totaal zitten er nu vijf verdachten vast in verband met de aanslag die bij de halte Parsons Green plaatsvond. Over de identiteit van de mannen is nog niets bekendgemaakt.

Bij het station Parsons Green in Oost-Londen ontplofte vrijdag een zelfgemaakte bom in een metrostel. Hoewel de terreurdaad half mislukte, raakten dertig reizigers gewond. De bom werd in een supermarkttas, met een emmer die diende als houder, in een treinstel van de District Line achtergelaten.

De aanslag had veel zwaarder kunnen zijn als de gehele bom en niet alleen het onstekingsmechanisme ontploft was, zeggen explosievenexperts. Passagiers werden verwond door een steekvlam maar niet door de bom zelf. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd is er geen bewijs dat de aanslag is gepleegd door een georganiseerde terreurgroep zoals IS.