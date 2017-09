HTC kondigt opschorting aandelenhandel aan

De handel in aandelen van het Taiwanese technologiebedrijf HTC aan de beurs van Taiwan wordt vanaf donderdag stilgelegd. De smartphonemaker kondigde dit woensdag aan in reactie op overnamegeruchten door het Amerikaanse Alphabet, moederbedrijf van Google.

Aandelenhandel wordt doorgaans stilgelegd voorafgaand aan groot nieuws, zoals een op handen zijnde overname of een grootschalige reorganisatie. HTC verkondigde woensdag volgens de Financial Times dat het de handel opschort omdat het binnenkort met een aankondiging komt die waarschijnlijk van invloed is op de beurskoers.

Alphabet en HTC zijn niet geheel onbekend met elkaar. Het Taiwanese elektronicabedrijf was de eerste fabrikant die in 2008 het Android besturingssysteem van Google op zijn telefoons introduceerde. In 2011 had HTC tegen de 9 procent van de wereldwijde smartphonemarkt in handen, tegenwoordig is dat gedecimeerd tot onder de 1 procent. De Taiwanezen verloren de concurrentiestrijd van Samsung, Apple en goedkope Chinese merken als Huawei.

Bij HTC, dat opgericht is in 1997, werkten vorig jaar ruim veertienduizend mensen. In 2016 draaide het een omzet van omgerekend 2,2 miljard euro. Naast telefoons produceert het bedrijf ook virtual reality-brillen.