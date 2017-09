Prinsjesdag begon zoals gebruikelijk een paar dagen eerder met het uitlekken van de Miljoenennota en altijd dezelfde nieuwsfoto’s van politiepaarden in een mist van vuurwerk op het strand. Bleef over de lege huls, door liefhebbers ‘traditie’ genoemd. Met ’s ochtends al beelden van ‘oranjefans’, mensen die het liefst in het oranje al vroeg naar Den Haag waren gekomen. Zwaaien naar de koning en koningin in de Glazen Koets en dan maar hopen ‘op een moment van contact’. Al die mensen zijn samen te vatten tot een persoon: Johan Vlemmix, een aan aandacht verslaafde Brabander die tientallen keren deelnam aan het tv-programma Te land, ter zee en in de lucht van wie ik niet per se hoef te horen welke impact het kortstondig oogcontact met voorleesprinses Laurentien tijdens de rijtoer op hem heeft.

Van alle ‘tradities’ op deze parlementaire feestdag vind ik de analyse van de hoedjes en kleding het ergst. Dat RTL Boulevard een modedeskundige uitnodigt om de jurk van Máxima te analyseren is erg, maar het haalt het niet bij de statements die sommige politici aan hun hoedje of kleding verbinden.

SP’er Peter Kwint, die bij ons in Betondorp op zaterdagochtend graag mag aanbellen om te controleren of alle minima wel een wasmachine van de gemeente hebben, zag eruit als Ciske de Rat.

Met een pet.

De uitleg: solidair met ‘Jan met de pet’, want SP.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) droeg een outfit gemaakt van oude klederdrachtstoffen. „Traditie in een nieuw jasje”, zei ze daar zelf over. „Gehuld in de vele levensverhalen van mensen.”

Ik heb er lang over nagedacht welk punt ze daarmee dacht te maken, langer in ieder geval dan over het statement van GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok die door het dragen van een ‘Angisa’ aandacht wilde vragen voor het slavernijverleden, en al vroeg in de ochtend was begonnen om zich te laten filmen en fotograferen. Het deed een beetje denken aan haar tijd als bestuurder van het stadsdeel Amsterdam-Oost, toen ze consequent op de foto stond in de door haar gesubsidieerde wijkkrant. Bijvoorbeeld met een wok in haar hand bij een artikel over gezond eten.

Wat gisteren ook nieuws was: de burgemeesters van de vier grote steden zwaaiden niet naar de koets van de koning en koningin vanwege de situatie rondom de ernstig zieke Eberhard van der Laan. Deze traditie kende nog niemand, maar fijn dat ze zelf lieten weten er vanaf te zien.

Iedereen vindt het verschrikkelijk dat Eberhard van der Laan zo ziek is, iedereen weet van en betreurt ons slavernijverleden en alle politici zeggen solidair te zijn met ‘Jan met de pet’ en luisteren ademloos naar de verhalen van gewone mensen. Nog een jaar, dan begint het weer met foto’s van paarden op het strand. Misschien dat Nevin Özütok dan heel dapper een hoedje laat vouwen van een Turkse krant uit protest tegen de persbreidel onder president Erdogan.

Correctie (20 september 2017): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Troonrede was uitgelekt, dat moet de Miljoenennota zijn. Dit is aangepast [red.].