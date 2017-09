Gouden Penseel voor Martijn van der Lindens ‘Tangramkat’

Het best geïllustreerde kinderboek van het afgelopen jaar is Tangramkat. Daarvoor kreeg illustrator Martijn van der Linden deze woensdagmiddag het Gouden Penseel, de grootste jaarlijkse prijs voor kinderboekillustraties. Volgens de jury is ‘Tangramkat’ “een prachtig idee” en een “groots opgezet boek”. „Dit boek roept in ieder geval echt op tot actief kijken.”

Het boek, geschreven door Van der Lindens vaste co-auteur en partner Maranke Rinck, is een mengeling van leesboek en speelgoed. Het draait om de geometrische vormen van het oude Aziatische puzzelspel tangram, dat ook bij het boek gevoegd is. Tangramstukken kun je in verschillende combinaties neerleggen, waardoor een eindeloze hoeveelheid vormen ontstaat. Bij Van der Linden vormen de zeven stukken nu eens vogels, dan weer een krokodil of kind, of een kat, in meerdere houdingen.

Prent uit ‘Tangramkat’, Martijn van der Linden Prent uit ‘Tangramkat’, Martijn van der Linden Prent uit ‘Tangramkat’, Martijn van der Linden Prent uit ‘Tangramkat’, Martijn van der Linden Prenten uit ‘Tangramkat’, Martijn van der Linden

De jury kende ook het Gulden Palet toe, de prijs voor de beste illustraties door een niet-Nederlandse maker. Die prijs ging naar Circusnacht van de Vlaamse illustrator Mattias De Leeuw (1989). Zijn visueel uitbundige prentenboek, waar droom en werkelijkheid door elkaar lopen, is een boek „waar het plezier vanaf spat”, aldus het juryrapport.

Van der Linden (1979), die sinds 2004 actief is als prentenboekenmaker, illustrator en tekenaar van boekomslagen, wint met dit Gouden Penseel zijn eerste hoofdprijs, naast de Woutertje Pieterse Prijs die hij in 2016 kreeg voor Stem op de okapi!. Die prijs deelde hij met de schrijver Edward van de Vendel. Tangramkat maakt ook nog kans op de prijs voor de beste kinderboekentekst, de Gouden Griffel, die begin oktober wordt toegekend.

De illustraties van Tangramkat zijn de komende maanden te zien op een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar zijn ook tekeningen te zien uit de boeken die een Zilveren Penseel en Zilveren Palet kregen: Omdat ik je zo graag zie van Milja Praagman en Kek iz tak? van de Amerikaanse illustrator Carson Ellis.