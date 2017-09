Franse socialisten moeten partijbureau verkopen

Nog maar enkele maanden geleden was de Parti Socialiste op alle Franse bestuursniveaus de machtigste partij van het land. Nu moet de partij van ex-president François Hollande het door François Mitterrand in 1981 aangekochte hoofdkwartier aan de Rue Solférino in Parijs verkopen.

Het stadshotel van 3.000 vierkante meter, gelegen tussen het Musée d’Orsay en de Assemblée Nationale aan de Rive Gauche, moet volgens Franse media 40 tot 70 miljoen euro opbrengen. Maar om te voorkomen dat politiek gevoelige kopers, zoals een oliestaat of een andere politieke partij, met het pand aan de haal gaan, behoudt de PS zich het recht voor te kiezen aan wie verkocht wordt.

De PS zit krap bij kas sinds de verkiezingen van dit voorjaar. Na vijf jaar Hollande haalde de niet door de hele partij gesteunde kandidaat Benoît Hamon in de eerste stemronde van de presidentsverkiezingen in april slechts 6,36 procent van de stemmen. Twee maanden later verliepen de verkiezingen voor de Assemblée Nationale nog dramatischer. Van de 284 zetels in 2012 zijn er nu nog 31 over.

Door het wegvallen van een groot deel van de overheidssubsidies loopt het budget volgend jaar terug van 28 tot 8 miljoen euro. Intern is bovendien veel discussie over de torenhoge kosten van de mislukte campagne van Hamon: 15,1 miljoen euro. Alleen Emmanuel Macron, die later president werd, gaf méér geld uit (16,8 miljoen). Maar dat was inclusief de tweede kiesronde, die Hamon niet haalde. Omgerekend betaalde Hamon zo 6,58 euro per stem en Macron slechts 57 cent.

Partijbons Julien Dray, een vertrouweling van François Hollande, liet vorige maand weten een precieze audit te verwachten. „We vinden het nogal veel geld voor een bescheiden resultaat”, zei hij tot woede van mensen die bij Hamons campagne betrokken waren.

Hamon heeft na de verkiezingen zijn lidmaatschap van de PS opgezegd en is zijn eigen politieke beweging begonnen. Sommige socialisten verdenken hem ervan partijgeld gebruikt te hebben voor de oprichtingsbijeenkomst van zijn ‘Mouvement du 1er juillet’.

„Je geeft geld uit dat je niet toebehoort, dat deels van de leden van de Parti Socialiste is”, zei Dray over Hamon. „Je kunt niet geld uitgeven en ervan doorgaan.”

De verkoop van het partijbureau is ook een manier om de partij van de grond af opnieuw op te bouwen en „te laten zien dat we niet van plan zijn de PS te herstellen zoals vroeger”, zei de penningmeester van de PS tegen Le Monde. „We moeten van deze financiële druk een kans maken.”

Dat zit voorlopig vooral in de vorm. Oud-minister Stéphane Le Foll opperde deze zomer om het partijlogo – de klassieke roos in de vuist – te vervangen. Ook wil hij een nieuwe naam. Zijn suggestie? ‘Les Socialistes’, de socialisten.