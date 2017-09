Europese tv-prijs Gouden Roos voor kinderprogramma Anti Pest Club

De Anti Pest Club van de EO heeft dinsdag in Berlijn de Gouden Roos voor het beste kinderprogramma gewonnen.

In het tv-programma gaat presentatrice Anne-Mar Zwart langs bij klassen op basisscholen waar gepest wordt. Samen met de klas wordt geprobeerd de sfeer te verbeteren. Het programma wordt dagelijks uitgezonden in de Week tegen pesten, die tot en met 22 september duurt.

Het televisieprogramma en de themaweek zijn in het leven geroepen tegelijk met de antipestwet van 2015, bedoeld om pesten op scholen aan te pakken.

De Anti Pest Club is de enige van de vier Nederlandse genomineerden die een prijs heeft gewonnen.

De EBU, de koepelorganisatie van Europese omroepen (bekend van het Eurovisie Songfestival), deelde in Berlijn tien tv-prijzen uit. De prijs voor de beste tv-serie ging naar de Noorse serie Nobel, over Noorse soldaten die in Afghanistan vechten. De Britten namen vier van de tien prijzen mee, onder meer voor de comedyserie Fleabag en de koningssitcom Henry IX.

Bovendien werd de Britse talkshowpresentator James Corden Entertainer van het Jaar en kreeg de 91-jarige Brits-Amerikaanse actrice Angela Lansbury (Murder, She Wrote) de oeuvreprijs.