Eigen risico in de zorg volgend jaar niet omhoog

Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar toch niet omhoog. Dat hebben de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloten, schrijft informateur Gerrit Zalm in een brief aan de Tweede Kamer. Zij vragen demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) om de wet snel te wijzigen.

In de dinsdag door het demissionaire kabinet gepresenteerde Miljoenennota staat dat het eigen risico, een verplichte eigen betaling in de zorg, in 2018 omhoog gaat van 385 naar 400 euro. Dit is het gevolg van een wettelijk automatisme: als de zorgkosten stijgen, stijgt het eigen risico automatisch mee. Onder het kabinet-Rutte II steeg het eigen risico in de zorg fors, van 220 euro in 2012 naar 385 euro vorig jaar.

De formerende partijen grijpen nu in om de stijging volgend jaar te voorkomen. Dat is niet verrassend, want het CDA en de ChristenUnie hebben in de verkiezingscampagne nog gepleit voor het verlagen van het eigen risico. CDA-leider Sybrand Buma zei woensdag dat het eigen risico voor veel mensen “een hele grote belasting” is en dat de onderhandelende partijen veel verontruste reacties van mensen ontvingen over de op handen zijnde verhoging. “Ik denk dat dit veel mensen rust geeft”, zei Buma. D66-leider Alexander Pechtold zei dat de formerende partijen dit besluit konden nemen omdat zij woensdag “wat meer zicht op de financiële plaat hebben gekregen”. De partijen wilden nog niet ingaan op de vraag of zij het eigen risico na 2018 willen verlagen.

Naast de formerende partijen zijn ook veel andere partijen in de Tweede Kamer voor het verlagen of zelfs afschaffen van het eigen risico. De spoedwet zal daarom naar verwachting zonder problemen door de Tweede en Eerste Kamer komen.

Haast geboden met wetswijziging

Om te voorkomen dat het eigen risico volgend jaar stijgt is wel haast geboden. De formerende partijen willen nu dat het demissionaire kabinet een spoedwet indient die het mogelijk maakt om de vereiste wetswijziging voor 1 oktober mogelijk te maken. Die deadline ligt vast omdat de zorgverzekeraars zekerheid moeten hebben over de hoogte van het eigen risico. De verzekeraars stellen op basis van de onder meer de hoogte van het eigen risico in november de premies voor volgend jaar vast.

De onderhandelaars van de formerende partijen erkennen dat het niet laten stijgen van het eigen risico in 2018 waarschijnlijk betekent dat de zorgpremies volgend jaar verder zullen stijgen. “Het blijft de komende jaren een uitdaging om de zorgkosten in de hand te houden”, aldus VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra.