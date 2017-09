Camiel Eurlings krijgt ondanks strafblad VOG

Ondanks een aantekening in zijn justitieel dossier heeft IOC- en NOC*NSF-lid Camiel Eurlings recent een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gekregen. Dat bevestigt een woordvoerder van NOC*NSF na berichtgeving van het AD. “Alle bestuursleden hebben een VOG overlegd, ook Camiel Eurlings. Daarmee is de zaak afgesloten voor ons.”

De oud-minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Balkenende-IV werd verdacht van het mishandelen van zijn toenmalige vriendin, in de zomer van 2015 in Valkenburg. Zij deed aangifte van zware mishandeling. De voormalig minister deed in 2016 aangifte tegen haar wegens poging tot afpersing en smaad.

‘Eenvoudige mishandeling’

Het OM schoof vorig najaar de verwijten van Eurlings terzijde wegens onvoldoende bewijs. Wel achtte het OM Eurlings schuldig aan “een bewijsbare eenvoudige mishandeling”. Het OM deed een transactieaanbod, wat inhoudt dat het een strafrechtelijke vervolging niet aan de orde acht.

In deze zaak werd geschikt achter gesloten deuren. Er is geen sprake van een schuldbekentenis. De schikking staat op zijn strafblad, waardoor het de vraag was of de ex-politicus een VOG zou krijgen.

Kan je een VOG krijgen met een strafblad? Dat hangt af van de situatie. Werkgevers kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) eisen voordat ze iemand in dienst nemen. Zo’n verklaring is voor iedereen zonder strafblad verkrijgbaar bij screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, zal Justis beoordelen hoe relevant die feiten zijn. Daarvoor kijkt de toezichthouder naar het doel van de aanvraag. Een veroordeling voor rijden onder invloed is voor een toekomstig taxichauffeur bijvoorbeeld relevanter dan voor een assurantietussenpersoon.

Na de zaak-Eurlings werd van alle bestuursleden van NOC*NSF een VOG gevraagd. Een direct gevolg van de mishandelingsaffaire waarbij Eurlings was betrokken.

“Het gevoel van ongemak rond Eurlings is door zijn VOG voor mij persoonlijk verdwenen”, zegt NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen in het AD.

Breed profiel

Screeningsautoriteit Justis beoordeelt of iemand een VOG kan krijgen. Daarbij wordt gekeken of het strafblad relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Justis heeft geoordeeld dat de schikking het bestuurlijk functioneren van Eurlings niet in de weg stond. Volgens NOC*NSF betrof de screening een “breed profiel”. Eurlings is getoetst op alle acht risicogebieden, waaronder “personen”. De screening heeft tot doel “de kwetsbaren in de samenleving te beschermen”, aldus Justis.

Eurlings was van 2007 tot 2010 minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet van de toenmalige premier, Jan-Peter Balkenende. In 2011 voegde hij zich als CEO bij de directie van KLM. In 2014 werd bekend dat Eurlings en KLM ondanks een doorlopend contract, per direct uit elkaar gingen. Hij werd daarop lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).