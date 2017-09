Bokser Jake ‘Raging Bull’ LaMotta overleden

Bokskampioen Jake LaMotta is dinsdag overleden aan de complicaties van een longontsteking, dat heeft een van zijn dochters bekendgemaakt op Facebook. Over het leven van de bokser maakte regisseur Martin Scorsese in 1980 de film Raging Bull. Het is niet duidelijk hoe oud hij is geworden, hij hield zelf 1922 als geboortejaar aan maar andere bronnen melden dat hij in 1921 was geboren.

‘Raging Bull’, zoals zijn bijnaam luidde, groeide op in de Bronx en werd rond zijn twintigste prof. De voormalig wereldkampioen in de middengewichtklasse stond bekend om zijn agressieve stijl. Door zijn manier van boksen, waarbij hij voorovergebogen zijn tegenstanders te lijf ging, kreeg hij veel klappen te verduren. Hij won in zijn carrière 83 wedstrijden, waarvan 30 met een knock-out. Hij verloor 19 wedstrijden, maar werd zelf nooit knock-out geslagen.

Rivaliteit

De loopbaan van LaMotta werd getekend door banden met de maffia. Hij liet in 1947 van zich winnen om een wereldtitelgevecht te mogen boksen en voor het opzettelijk verliezen kreeg hij ook een beloning van 20.000 dollar. Hij werd een paar maanden geschorst maar mocht in 1949 toch het wereldtitelgevecht vechten. Hij won de titel van Marcel Cerdan. Gedurende twee jaar was hij wereldkampioen tot hij in 1952 het kampioenschap verloor aan Sugar Ray Robinson. De rivaliteit tussen de boksers duurde nog jaren voort.

LaMotta wist maar een keer te winnen van Robinson, maar de wedstrijden waren legendarisch. Na zijn carrière als bokser werd hij acteur en komiek.