‘Bij Molukkers wordt altijd gelachen’

Aan het werk

„Mijn ouders zijn van ’s ochtends tot ’s avonds aan het werk, die zien we eigenlijk alleen in de avond. Daar ben ik aan gewend, dat vind ik normaal. Ze koken allebei, het hangt ervan af wie eerder thuis is. Mijn ouders laten me best wel mijn gang gaan. Ze vragen ook niet veel naar hoe het op school gaat. Dat vind ik wel fijn, ik wil sommige dingen gewoon liever voor mezelf houden. Er zijn niet echt afspraken over hoe laat wij thuis moeten zijn. Je weet zelf wel dat je niet om drie uur thuis moet komen. Meestal blijft mijn moeder wakker tot we er allemaal zijn.”

Foto Khalid Amakran Naam: Hannah van der Does (14), Breukelen Zit in: 3 mavo Woont met: vader, moeder, oudere broer, jongere zus Vader: manager bij incassobureau Moeder: secretaresse bij raad van bestuur

Ambon

„Dit jaar zijn we voor het eerst naar Indonesië geweest. Mijn opa en oma zijn daar opgegroeid, zij waren ook mee. Mijn opa vertelt heel vaak verhalen over hoe het daar was. Hij is met Molukse KNIL-militairen in een boot naar Nederland gekomen toen hij dertien was. Wel grappig dat je de cultuur van je moederskant ziet. Op Ambon noemt iedereen elkaar familie. Wij noemen iemand ook gelijk oom of tante als het eigenlijk een achtertante is. De broers en zussen van mijn oma wonen allemaal in Nederland, ik heb negen of tien nichtjes en neefjes. Molukkers kunnen heel lang praten. Het is nooit stil, er wordt altijd gelachen.”

Strenge trainster

„Ik zit op voetbal, ik speel linksbuiten. Ik ben rechts, maar meestal willen anderen rechtsbuiten. Heel veel meiden willen prof worden, maar dat is niet mijn doel. Ik vind het gewoon leuk met het team samen. Ik heb ook vijf jaar op turnen gezeten, op drie verschillende clubs. Bij mijn laatste club had ik best wel een strenge trainster. Die meiden waren ook wel heel goed. Het was moeilijk om dingen snel te trainen terwijl zij het al lang konden. Ik merkte: ik heb niet zo’n zin meer om naar de trainingen te gaan. Dus toen ben ik gestopt.”

Amerika

„Leren vind ik natuurlijk niet zo heel leuk. Heb je weer huiswerk, kun je niet afspreken. Ik vind vooral gym leuk, dan hoef je niet echt na te denken. Na de mavo wil ik naar de havo. En na de havo wil ik graag naar Amerika. Ik wil daar hbo gaan doen. Wat precies weet ik nog niet. Misschien fotografie.”

Dit zegt haar moeder

„Hannah is altijd vrolijk, ze probeert altijd het leuke uit iets te halen. Het was voor haar best lastig om naar de mavo te gaan, terwijl anderen naar havo en vwo gingen. Wij zeiden: dat maakt niet uit, gewoon je eigen niveau doen.”

