Aardbeving Mexico

Mexico is dinsdag getroffen door een zware aardbeving, waarbij minstens 217 doden zijn gevallen. Het epicentrum was circa 120 kilometer ten zuidoosten van Mexico-Stad. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had de beving een kracht van 7,1. Eerder deze maand werd Mexico ook al getroffen door een zware aardbeving, daarbij kwamen minstens negentig mensen om het leven. Dinsdag was tevens de herdenking van de zware aardbeving van 1985, waarbij duizenden mensen om het leven zijn gekomen.