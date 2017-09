Aanslagpleger woonboot krijgt in hoger beroep 18 jaar cel

De 28-jarige Milco G. is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel voor een bomaanslag op een woonboot in Wormerveer. Bij de aanslag in 2015 kwam de 53-jarige bewoner om het leven en zijn vriendin raakte ernstig gewond. De bom was eigenlijk bedoeld voor een andere woonboot. Het doelwit was de boot van een man die het zusje van de veroordeelde zou hebben misbruikt.

In 2016 werd Milco G. veroordeeld tot 17 jaar cel. Tegen die uitspraak ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep, het was volgens justitie noodzakelijk dat de man tbs met dwangverpleging kreeg. Maar Milco G. wilde niet meewerken aan psychologisch onderzoek, dus de rechtbank kon geen stoornis bij hem vaststellen.

Het Openbaar Ministerie had in het hoger beroep 24 jaar cel geëist, ervan uitgaande dat Milco G. de man wilde vermoorden, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen. Hij heeft zelf verklaard dat hij alleen schade wilde toebrengen aan de boot van de man die zijn zusje had misbruikt. De rechtbank heeft hem veroordeeld voor het ‘voorbereiden van het teweegbrengen van een ontploffing’.

De rechtbank rekende Milco G. zwaar aan dat hij zich bewust was van de gevaren van de bom omdat hij goed is opgeleid en ervaring met explosieven heeft. Toch heeft hij de bom aangebracht op de boot, zonder zeker te weten dat hij de goede boot te pakken had. Ook kan de rechtbank niet uitsluiten dat de Milco G. opnieuw de fout in gaat.