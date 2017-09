Zware aardbeving Mexico, meerdere doden

Mexico is dinsdag getroffen door een zware aardbeving waarbij meerdere doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen zijn door de aardschokken ingestort, schrijft AP. Lokale media in de staat Puebla spreken van zeker vijf doden.

Het epicentrum was ongeveer 120 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Mexico City. Volgens de burgemeester van de stad Miguel Angel Mancera zitten meerdere mensen vast onder het puin.

Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn gevallen, is nog onduidelijk. Minstens twee mensen zijn om het leven gekomen. Volgens Reuters gaat het reeds om vier doden. Op lokale televisie is te zien dat straten van de hoofdstad vol liggen met puin. Duizenden mensen gingen in paniek de straat op. Auto’s werden verpletterd door het puin.

Mexicaanse seismologen maten eerder eerder een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Het Amerikaanse U.S. Geological Survey zei dat er sprake was van een kracht van 7,1.

Het internationale vliegveld van Mexico City heeft meerdere vluchten tijdelijk opgeschort naar aanleiding van de aardbeving. Gebouwen van de luchthaven moeten geïnspecteerd worden om vast te stellen wat de schade is.

Tweede zware aardbeving

Eerder deze maand werd Mexico ook al getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen minstens 90 mensen om het leven. Het was één van de zwaarste bevingen in de Mexicaanse geschiedenis.

Dinsdag was het toevallig ook precies 32 jaar sinds Mexico getroffen werd door de zware aardbeving van 1985. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven.