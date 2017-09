Zo verpest Facebook het internet

Eén op de vijf minuten op het internet wordt gespendeerd op Facebook. Er zijn meer dan twee miljard Facebookgebruikers, bijna een derde van de totale wereldbevolking. Het is duidelijk dat Facebook in rap tempo de wereld verandert. In deze video van The New York Times wordt duidelijk waarom dat een probleem is.

Een voorbeeld: een vrouw uit een buitenwijk van Nairobi. Facebook biedt daar in samenwerking met een telecomprovider een gratis dataplan aan, een soort basic versie van het internet, waarmee je gratis op Facebook en nog een paar andere websites kan. De vrouw besluit dat ze de tassen die ze verkoopt nu niet meer in een winkel hoeft aan te bieden, maar via Facebook gratis aan klanten uit heel west Afrika kan slijten.

Wat daar het nadeel aan is? Dat haar hele economische bestaan afhankelijk is van een technerd in Silicon Valley. Wat zou er gebeuren als Facebook besluit een gedeelte van de winst van het bedrijf op te eisen, of als de Keniaanse overheid een vergoeding gaat vragen voor het gebruik van Facebook? Of als de vrouw besluit dat ze geen Facebook meer wil gebruiken?

In de video wordt helder uitgelegd hoe, door de manier waarop Facebook werkt, de toekomst van het internet op het spel staat.

Facebook wordt daarom door vergeleken met een digitale vorm van kolonialisme. Ook columnist Maarten Schinkel ziet dit probleem.

Mensen met elkaar in verbinding brengen? Dat is wat Facebook zegt te willen. Maar het lijkt het er meer op dat door Facebook het internet steeds verder fragmenteert, met alle gevolgen van dien.