Van Vleuten pakt wereldtitel tijdrijden

Annemiek van Vleuten is wereldkampioen tijdrijden geworden in het Noorse Bergen. In het heuvelachtige parcous van 21,1 kilometer maakt de 34-jarige wielrenster het verschil in de afdaling. Ze wint de wedstrijd in 28:50.32 en is daarmee twaalf seconden sneller dan haar landgenote Anna van der Breggen (29:02.51).

Het brons is voor de Australische Katrin Garfoot.

Knappe comeback na val in Rio

De Utrechtse Van Vleuten komt van ver. Dertien maanden geleden ging ze in gewonnen positie hard onderuit tijdens de wegwedstrijd op de Olympische Spelen in Rio. De gouden medaille ging uiteindelijk naar Van der Breggen.