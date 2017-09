Trump dreigt met ‘totale vernietiging’

In zijn eerste belangrijke toespraak voor de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag Noord-Korea, Iran en Venezuela de wacht aangezegd, America First verdedigd en een lans gebroken voor de natiestaat en vaderlandsliefde.

Trump erkende weliswaar het belang van internationale organisaties, maar zijn adhesiebetuiging aan samenwerking werd overschaduwd door soms grof geformuleerde dreigementen aan het adres van VN-leden.

De staatsman annex projectontwikkelaar wees er in de tempel van mondiaal overleg ook op dat het sinds zijn verkiezing ontzettend goed gaat met de VS. De werkgelegenheid stijgt, de beurs doet het goed en het land investeert in defensie. „Onze strijdkrachten zijn straks sterker dan ooit.”

Ondiplomatiek schel was hij richting Noord-Korea. Hij noemde het regime in Pyongyang een „stelletje criminelen”. Over Kim Jong-un, die Trump op Twitter „Rocket man” is gaan noemen, zei hij: „Rocket man is op een zelfmoordmissie”. De honderden diplomaten en regeringsleiders in de grote vergaderzaal van de Algemene Vergadering slaakten een collectieve zucht van verbijstering toen Trump zei dat áls de VS gedwongen worden zich te verdedigen, „we geen keuze hebben en Noord-Korea totaal moeten vernietigen”.

Na Noord-Korea kwam Iran aan de beurt, een „corrupte dictatuur” die geleid wordt door een „moorddadig regime”. Trump ageert al maanden tegen het nucleaire akkoord dat Iran met het Westen heeft gesloten. Trump noemde de Iran-deal de slechtste afspraak die de VS ooit hebben gemaakt. Het liefst zou hij de deal opblazen, maar zo ver ging hij dinsdag niet. Maar: „Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.” Volgens internationale toezichthouders houdt Iran zich vooralsnog aan de afspraken. Wel probeerde Trump een wig te drijven tussen de leiding in Teheran en het Iraanse volk dat volgens Trump naar vrijheid snakt. Iran noemde de toespraak „een haatpreek uit de Middeleeuwen.” De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde het de moedigste toespraak die hij in de afgelopen dertig jaar heeft gehoord.

Niet altijd even consistent

Trumps betoog was niet altijd even consistent. Vertrekpunt voor de wereldvisie die hij in een toespraak van bijna drie kwartier ontvouwde was „America First”, zijn Leitmotiv dat hij nu in een VN-jasje probeerde te proppen. De VS zullen „altijd een goede vriend zijn van de wereld en in het bijzonder van zijn bondgenoten”, zei hij. Hij loofde de VN, onderstreepte de Amerikaanse rol in de Tweede Wereldoorlog en het succes van het Marshallplan. Maar hij zei ook uitdrukkelijk dat het Amerikaanse volk zijn hoogste prioriteit heeft. „Als president zal ik Amerika altijd voortrekken”, net zoals de leiders van andere landen dat zouden moeten doen.

Trump ziet een wereld voor zich van sterke soevereine staten die in eerste instantie zorgen voor zichzelf en hun bevolking. Even later hekelde hij het socialistische regime-Maduro in Venezuela, waar hij de democratie wil helpen herstellen. „We kunnen niet zomaar toekijken.”

Het dreigement Noord-Korea te vernietigen maakte veel reacties los. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) noemde de toon „onverstandig”. Trump wil, begrijpelijkerwijs, druk op het regime opvoeren, „maar Kim moet ook weten dat er een manier is hier weer uit te komen”. Zijn Zweedse collega Margot Wallström zei: „Het was de verkeerde speech, op het verkeerde moment, voor het verkeerde publiek.”

President Macron brak in New York een lans voor diplomatiek overleg met Noord-Korea en schaarde zich uitdrukkelijk achter de deal met Iran.

Voorafgaand aan Trumps optreden, herhaalde VN-secretaris-generaal António Guterres in de Algemene Vergadering zijn waarschuwing dat in de gevaarlijke Noord-Korea-crisis leiderschap gevraagd is en dat de wereld moet uitkijken „niet slaapwandelend” in een oorlog terecht te komen. Trump was toen nog niet in de zaal.

