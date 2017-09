Met een vers boek zocht ik een stiltecoupé op en verheugde mij op mijn lange treinreis. Bij de volgende halte werd echter de deur opengerukt door een vrolijke maar luide kleuter, die erg blij was dat hij met de trein mocht. Toen de trein weer reed, zei ik tegen de hijgende moeder dat ze in een stiltecoupé was beland. Vermoeid keek ze me aan: „Mevrouw, we gaan ons best doen.”

