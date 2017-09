Toys ‘R’ Us vraagt uitstel van betaling aan

Speelgoedverkoper Toys ‘R’ Us heeft faillissementsbescherming aangevraagd. De Amerikaanse speelgoedketen verkeert in problemen door hoge schulden en afnemende verkopen. De keten, die wereldwijd met ruim 1.600 winkels en webshops opereert, heeft een schuld van zo’n 5 miljard dollar en 300 miljoen dollar in kas.

Het concern heeft faillissementsbescherming aangevraagd via de zogenaamde Chapter 11 en is vergelijkbaar met het Nederlandse surseance van betaling. Tijdens deze afkoelperiode moet er worden gezocht naar een akkoord met alle betrokkenen. De winkels blijven vooralsnog open. De speelgoedboer gaf eerder aan dat de speelgoedbranche het moeilijk heeft door online verkopen via Amazon en Walmart.

Zo’n aanvraag wordt gezien als een mogelijkheid voor het bedrijf om van een deel van zijn schulden af te komen. Een groot deel van die schulden zijn het gevolg van transactie in 2005, een zogenoemde ‘leveraged buyout’. Investeerders als KKR en Bain Capital kochten Toys ‘R’ Us toen voor 6,6 miljard dollar met geleend geld. De leningen moest de winkelketen vervolgens zelf terugbetalen. Door het uitblijven van verdere investeringen drukken de rentebetalingen zwaar op de balans van de onderneming.

De 255 winkels buiten de VS en Canada vallen niet onder de aangevraagde Chapter 11-wet. In Nederland heeft Toys ‘R’ Us geen fysieke vestigingen meer sinds 2009. In totaal telt het concern 65.000 werknemers.

Feestdagen

Dave Brandon, voorzitter en CEO van Toys ‘R’ Us, zegt in een persbericht dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de schulden gesaneerd kunnen worden en dat het bedrijf geherstructureerd kan worden. Ook benoemt hij de aankomende feestdagen, de periode dat de speelgoedmakers van oudsher het meest verkopen. Vorig jaar boekte het 40 procent van zijn jaaromzet (11,5 miljard dollar) in die periode. Brandon belooft dat de winkels open blijven en klanten ook dit jaar voorzien van speelgoed.

Of er genoeg speelgoed in de schappen ligt, is echter maar de vraag. Bloomberg meldt dat leveranciers direct geld willen zien wanneer spullen geleverd worden.

Vorige week huurde het concern gespecialiseerde faillissementsadvocaten van Kirkland & Ellis in, onder andere om zijn schuld te herstructureren. Bloomberg meldt dat die stap als een schok kwam voor zijn aandeelhouders. Brandon zegt dat het bedrijf onder meer samenwerkt met zakenbank Lazard om de totale schuld van 5 miljard dollar af te lossen in overleg met zijn schuldeisers.

In reactie op de aanvraag van het niet beursgenoteerde Toys ‘R’ Us gingen genoteerde branchegenoten als Mattel dinsdagochtend met zo’n 6 procent onderuit op de beurs.