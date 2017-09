Suu Kyi: Rohingya kunnen veilig terugkeren naar Birma

Na lang zwijgen heeft Aung San Suu Kyi, de leider van Birma, zich maandag uitgesproken tegen het geweld in het land. In een toespraak zei ze dat ze al het geweld en schendingen van mensenrechten veroordeelt, maar noemde ze geen partijen bij naam. Ook zei ze dat de gevluchte Rohingya “veilig” terug kunnen keren, aldus Reuters.

Om terug te keren moeten de vluchtelingen een zogenoemd verificatieproces doorlopen. Dit betekent dat de vluchtelingen Birma in mogen als ze bij de grens met Bangladesh hun identiteitsbewijs kunnen laten zien. Bij het verlaten van het land moesten de Rohingya hun papieren inleveren.

Suu Kyi zei verder dat ze zeer meeleeft met de mensen die lijden onder het geweld en dat ieder die de mensenrechten in haar land ondermijnt, vervolgd wordt. Ook zei ze in haar toespraak dat er sinds 5 september niet meer gevochten wordt, ondanks de berichtgeving van BBC, dat er geen dorpen zijn platgebrand. Ze is bezorgd over “het aantal moslims dat over de grens is gevlucht”.

De Rohingya vormen een minderheid in het overwegend boeddhistische land en zijn al decennia het doelwit van geweld. De situatie escaleerde eind augustus toen Rohingya-rebellen aanvallen uitvoerden op tientallen politieposten. Sindsdien zijn 412.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht uit angst voor geweld van het Birmese leger. De Verenigde Naties hebben het geweld bestempeld als een etnische zuivering.

´Etnische zuivering´

Vorige week viel een dode en vier gewonden door recent geplaatste landmijnen van het Birmese leger. In Birma wonen volgens de laatste telling ruim 52 miljoen mensen, waarvan 1,1 miljoen zichzelf zien als Rohingya.

Aung Sang Suu Kyi is feitelijk leider van Birma en won in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrijheid en democratie in het land. Tot maandag had ze het geweld van het Birmese leger nog niet veroordeeld. De problemen in het land kwamen volgens Suu Kyi door een “enorme ijsberg” aan “desinformatie” en nepnieuws.

Ook zei Suu Kyi dat de overheid bezig is het conflict op te lossen en de harmonie tussen de boeddhistische en moslimbevolking te bevorderen:

“We willen achterhalen wat de oorzaak is van deze uittocht. Daarom willen we in gesprek met de mensen die zijn gevlucht en met de mensen die zijn gebleven. Ik denk dat er weinig bekend is over de grote moslim-meerderheid die is gebleven.”

Het geweld is onderwerp van gesprek tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die deze week plaatsvindt. Suu Kyi is hier niet bij aanwezig, ze is naar eigen zeggen te druk met de crisis in haar eigen land.