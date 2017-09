Sapperdeflap! Pipo komt terug op televisie

‘Na twee uur rijden kwam ik bij een onbekend bos, en daar zag ik op een open plek opeens de Pipowagen staan,” vertelt Belinda Meuldijk, „met de cast en de kinderen eromheen, en het ezeltje Nononono ervoor, met zijn rieten hoed op. Ik kreeg kippenvel en dacht: ‘O papa, hij is er weer. Ik heb Pipo weer gevonden.”

Actrice en schrijver Belinda Meuldijk, dochter van Pipo-schrijver Wim Meuldijk (1922-2007) beschrijft een bezoek aan de opnameset van de nieuwe Pipo-serie deze zomer. Want ja, voor het eerst sinds 1980 komt Pipo terug op televisie. Vanaf 16 oktober is de tv-clown te zien in Telekids op RTL 8. Net als vroeger zal de tv-clown en zijn vrouw Mammaloe in zijn woonwagen door de wereld trekken om vrolijke avonturen te beleven. Ook de altijd mis schietende indiaan Klukkluk en Pipo’s tegenstrever Dikke Deur komen terug.

Pipo de clown (1958-1980) is een beeldbepalende serie in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Zijn naam is een synoniem voor clown geworden, en ook andere uitdrukkingen uit de serie zijn in het woordenboek terechtgekomen: pipowagen, mallerd, van de gekke.

Belinda Meuldijk is ze met haar broer bewaker van de Pipo-erfenis. Meuldijk: „Het is Nederlands cultuurgoed – je hebt het Wilhelmus en je hebt Pipo. Daar moet je dus voorzichtig mee omspringen. Wij moeten ervoor zorgen dat je Pipo onderweg niet verliest in een poging om hem op te leuken. Als het zonnetje op zijn wang geen zeven straaltjes heeft, klopt het al niet. En als zijn wenkbrauwen iets te laag zijn geschminkt, wordt het meteen de horrorclown uit It.”

Maar geen zorgen, de ‘Piposofie’ zit in de nieuwe serie, zegt Meuldijk. „Pipo straalt warmte uit. Hij volgt zijn eigen kronkelweg naast de snelwegen, het gaat hem om de rupsjes die hij langs de weg vindt, de kleine mooie dingen, en hij neemt het altijd op voor de mensen die niet helemaal zijn gelukt in de grotemensenwereld.’’

De terugkeer van Pipo op tv is vaker aangekondigd, en buiten de tv dook hij soms weer op. Producent Endemol had plannen, daarna Studio 100, maar de tv-omroepen wilden er niet aan. In 1998 werd een pilot voor een nieuwe serie gemaakt, Pipo en de bosbas, maar die verscheen uiteindelijk alleen op video. Pipo verscheen wel in de bioscoop, in Pipo en de p-p-Parelridder (2003), en in het theater, in Pipo, de Musical (2009).

De tien nieuwe avonturen van rond de acht minuten zijn van de jonge scenarist Mark Haayema, en gemaakt door producent Van Hoorne Entertainment. Bij gebleken succes wil RTL Telekids afleveringen bijbestellen. In de serie gaat Pipo niet op lange reizen naar exotische oorden. Dit zijn knusse ‘naar-bed-gaan-verhaaltjes’ van vijf minuten voor kleine kinderen.

Voor Meuldijk was het vinden van de nieuwe Pipo-acteur bijna belangrijker dan de nieuwe scripts. De jonge musicalacteur Mitch Blaauw (1995) uit Hoorn stapt in de lange schoenen van Cor Witschge (1925-1991), de oorspronkelijke Pipo-acteur. Meuldijk: „Ik had de oude Pipohoed meegenomen naar de casting. Mitch kwam binnen, zette hem op – hij paste!”

En ja, de nieuwe serie bevat alle gevleugelde uitspraken. De Dikke Deur roept weer: „Pipo, Koeien!” Pipo zegt weer „Sapperdeflap.” En iedere avond sluit hij af met: „Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen.”