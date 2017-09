Rusland betaalt slachtoffers Beslan schadevergoeding

Rusland gaat de slachtoffers en nabestaanden van de gewelddadige gijzeling uit 2004 in een school in Beslan een schadevergoeding betalen van bijna drie miljoen euro. Dat meldt het Russische persbureau Interfax op basis van het ministerie van Justitie.

Het volgt daarmee de uitspraak van het Europese Hof van de Mensenrechten uit april van dit jaar. Volgens het Hof heeft de gewelddadige wijze waarop Russische strijdkrachten een einde maakten aan de gijzeling “bijgedragen aan het hoge aantal slachtoffers”.

Bij bestorming kwamen 330 gijzelaars om het leven

In 2004 gijzelden islamitische militanten meer dan duizend mensen in een school in Beslan in de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië. Om een einde te maken aan de gijzeling openden Russische soldaten het vuur. Meer dan 330 gijzelaars, onder wie honderdtachtig kinderen, kwamen hierbij om het leven. Het was het bloedigste incident in de geschiedenis van het moderne Rusland.

Om gerechtigheid te halen hebben 409 slachtoffers van de gijzeling een rechtszaak aangespannen bij het Europese Hof van de Mensenrechten. Rusland had het Hof gevraagd om de zaak te herzien, maar nadat het Europees gerechtshof liet weten dat de uitspraak definitief was heeft het besloten om geen verdere juridische stappen te ondernemen.