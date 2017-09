‘Inburgeringseisen helpen integratie niet’

Het Nederlandse inburgeringsbeleid werkt averechts. Die conclusie trekt politiek filosoof en jurist Tamar de Waal die morgen promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. De integratie van vluchtelingen en migranten wordt tegengewerkt door steeds strengere eisen en dreigende boetes.

Europees recht laat inburgeringsvereisten voor verblijf toe. Maar als deze vereisten worden gesteld, moeten ze bijdragen aan integratie, stelt De Waal. „Dat is evident niet het geval.” Ze gaat een stichting oprichten om meer aandacht voor het probleem te wekken en ze wil tegen de staat gaan procederen. „Het huidige inburgeringsbeleid in Nederland staat op gespannen voet met het Europees recht. Ik wil de rechter vragen te beoordelen of het goed is ingevoerd. We maken zeker een kans.”

Lees ook het interview met Tamar de Waal, onderzoeker inburgering: De perverse kant van twintig jaar inburgeren

Inburgeringswetgeving is de afgelopen twintig jaar steeds strenger geworden. Sinds 2013 is een vluchteling of migrant die in Nederland mag blijven, verplicht zélf te regelen dat hij of zij inburgert: Nederlands leren, examens afleggen over maatschappij en arbeidsmarkt. In de wet werd in 2013 vastgelegd dat iemand die het inburgeringsexamen niet haalt, kan worden uitgezet, maar dat is in strijd met het Europees recht. De laatste jaren zijn de eisen nog strenger geworden. De Waal: „De integratie is een persoonlijk proces dat zij moeten doorlopen. En zij moeten aantonen met examens dat het ze is gelukt om er bij te horen.”