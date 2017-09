De moderne politicus draagt bij voorkeur een blauw pak. Om precies te zijn: een Napolitaans blauw pak, waarbij dat Napolitaans niet slaat op de snit maar op de kleur, die niet te licht is, en niet te donker. Bij dat blauw komt dan liefst een rode das. Jesse Klavers pak heeft de populaire, superstrakke snit die erg geliefd is bij zijn generatie maar die, als we af mogen gaan op wat er de laatste jaren op de catwalks in Parijs en Milaan te zien is geweest, zijn langste tijd heeft gehad.