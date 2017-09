Opnieuw beroep aangetekend tegen celstraf Pistorius

De openbaar aanklager van Zuid-Afrika heeft beroep aangetekend tegen de straf van Oscar Pistorius. De voormalig paralympisch atleet werd in juli 2016 veroordeeld tot zes jaar cel voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp in 2013, maar justitie vindt de straf te mild. De rechter hoort in november de argumenten aan en beslist of het verzoek ontvankelijk is.

Pistorius werd op in februari 2013 gearresteerd nadat hij vier schoten op de deur van zijn badkamer loste. Zijn vriendin, de fotomodel Reeva Steenkamp, die in de badkamer zat, werd getroffen en stierf. Pistorius, die ook bekend staat als de blade runner heeft altijd gezegd dat hij dacht dat het om een inbreker ging.

Verandering strafeis

Het is de derde keer dat de openbaar aanklager in beroep wil tegen de celstraf van Pistorius. In 2014 werd Pistorius veroordeeld voor dood door schuld en kreeg vijf jaar cel. Echter werd hij tien maanden later voorwaardelijk vrijgelaten, waarop justitie een beroep aantekende. In een nieuwe rechtszaak werd de strafeis veranderd naar moord met voorbedachte rade en Pistorius werd in juli 2016 door rechter Thokozile Masipa veroordeeld tot zes jaar cel.

Dat was opvallend omdat de openbaar aanklager vijftien jaar cel had geëist. Rechter Masipa oordeelde dat een hogere straf de zaak niet goed zou doen en vond dat ze ondanks de publieke discussie een onafhankelijke arbiter moest zijn. Veel Zuid-Afrikanen zijn van mening dat Pistorius schuldig is. Justitie kon niet aantonen dat de moord met voorbedachte rade was gepleegd. Tegen deze uitspraak werd een hoger beroep aangetekend, maar de rechter kon niet overtuigd worden dat Pistorius een hogere straf moest krijgen.

Nu mag de openbaar aanklager opnieuw argumenten aandragen voor een hogere straf. In november zal het Hooggerechtshof oordelen of het hoger beroep er daadwerkelijk komt.