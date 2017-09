OM eist 22 maanden cel tegen ex-woordvoerder Wilders

De officier van justitie eist 22 maanden celstraf tegen Michael Heemels, de voormalig woordvoerder van Geert Wilders. De oud-PVV’er wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou hebben gestolen uit de Limburgse partijkas en onder meer bonnen en facturen hebben vervalst.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Heemels tussen 2012 en 2016 zo’n 177.000 euro gestolen of verduisterd. Hiervan zou meer dan 70% besteed zijn aan luxe uitgaven als reizen en computers. Het overige gestolen geld werd gepind, dit heeft Heemels vermoedelijk gebruikt voor de aanschaf van drugs. Het geld kwam uit de partijkas van PVV Limburg, waarvan Heemels fractievoorzitter en penningmeester was. Naast de celstraf moet Heemels het verduisterde bedrag terugbetalen aan de fractie.

#Heemels moet van OM ook een kleine 185.000 euro terugbetalen (fraude, accountantskosten & proceskosten) — paul van der steen (@vandersteenpaul) September 19, 2017

Toerekeningsvatbaar

De advocaat van Heemels, Gertjan van Oosten, beweert dat zijn cliënt een kleine 140.000 euro heeft laten verdwijnen. Volgens Van Oosten ging vrijwel het volledige bedrag op aan de alcohol- en drugsverslaving van Heemels. De raadsman stelt ook dat Heemels door zijn verslavingen geen onderscheid meer zou hebben kunnen maken tussen goed en kwaad en hij daardoor niet of minder toerekeningsvatbaar zou zijn. Maar na psychiatrisch onderzoek werd Heemels toch volledig toerekeningsvatbaar verklaard.

Michael Heemels werkte vanaf 2010 voor de PVV Limburg en werd in 2013 woordvoerder van Geert Wilders in Den Haag. Eind januari 2016 schreef NRC over onverklaarbare overboekingen, uitgevoerd door de Limburgse PVV-fractie. Vanaf dat moment wist Heemels dat zijn misdragingen aan het licht zouden komen, zo zou hij later zeggen. Op 18 februari stapte hij op en gaf hij zichzelf aan. In een schriftelijke verklaring zei hij “financiële misstappen” te hebben begaan “wegens problematisch drank- en drugsgebruik”.

Verslaafd

Een aantal maanden later, in oktober 2016, publiceerde de Volkskrant een openhartig interview met “de voormalige golden boy van de PVV”. Hierin geeft Heemels inzicht in de jaren waarin hij voor de PVV werkte en het drank- en druggebruik dat daarmee gepaard ging. In het interview vertelt Heemels in detail hoe hij uit de partijkas stal en geeft hij onder andere toe “enorme hoeveelheden” (op het laatst zo’n 5 gram per dag) cocaïne te hebben gebruikt tijdens zijn periode bij de PVV.