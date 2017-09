Maria kruist het pad dat Irma al trok

Twee weken na Irma wordt het Caraïbisch gebied opnieuw getroffen door een zware orkaan. Maria trok maandagnacht als een orkaan in categorie vijf over het eilandstaatje Dominica.

Meteorologische diensten waarschuwen dat de orkaan de komende dagen in kracht zal fluctueren. Het Amerikaanse National Hurricane Center omschreef de orkaan als „potentieel catastrofaal”.

Orkaanwaarschuwingen zijn uitgegeven voor de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden, Puerto Rico, Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis en Montserrat. Op de Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen (Saba, Sint-Eustasius en Sint-Maarten) wordt gewaarschuwd voor een tropische storm, evenals op Antigua, Barbuda, St. Lucia, Martinique en Anguilla.

Miljarden euro's schade

Maria is op weg naar eilanden die onlangs ook al zijn getroffen door orkaan Irma. Die orkaan veroorzaakte eerder deze maand zeker 34 doden en miljarden euro’s aan schade in het Caraïbisch gebied.

De Amerikaanse Maagdeneilanden (waaronder Saint Thomas en Saint Croix) en Puerto Rico maken zich op voor een directe treffer.

Naar verwachting zal de orkaan woensdag Puerto Rico bereiken. Het Amerikaanse eiland heeft 3,5 miljoen inwoners. Voordat de orkaan op Dominica aan land ging, werden zinken daken van huizen gerukt.

De autoriteiten hadden scholen en andere overheidsgebouwen gesloten en mensen opgeroepen naar schuilplaatsen te gaan. Ook de ambtswoning van de premier van de eilandstaat werd daarbij getroffen. Op Facebook deed hij rechtstreeks verslag van de orkaan.

„Mijn dak is weg. Ik ben overgeleverd aan de genade van de orkaan. Het huis overstroomt.” Een uur later vervolgde de premier: „De eerste verslagen zijn die van algehele verwoesting. We hebben hulp nodig. We hebben allerlei soorten hulp nodig.” De premier zei te verwachten dat er doden zijn gevallen op het eiland Dominica.

Dominica, een voormalige Britse kolonie met ongeveer 72.000 inwoners, werd in 2015 getroffen door de de tropische storm Erika. Daarbij kwamen 31 mensen om.

Pinhole eye

Het Amerikaanse National Hurricane Center waarschuwt dat Maria een uitzonderlijk klein oog had gevormd, een zogeheten pinhole eye van ongeveer 16 kilometer in diameter. Volgens experts is dat een teken van een buitengewoon sterke orkaan die nog aan kracht wint.

Autoriteiten op de nabijgelegen Franse eilandengroep Guadeloupe hebben gewaarschuwd voor zware overstromingen. Dorpen zouden daar snel kunnen onderlopen. Op Martinique riepen autoriteiten mensen op binnen te blijven.